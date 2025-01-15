Цивільне подружжя з Ізмаїла судитимуть за підпал двох автомобілів

Поліцейські завершили досудове розслідування справи та скерували матеріали до суду. Зловмисникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Обидві події мали місце в місті Ізмаїл під час дії комендантської години, за яку досі законодавством не передбачено відповідальність. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав.

Поліцейські викрили протиправну діяльність 47-річного чоловіка та його 44-річної співмешканки у жовтні минулого року, коли вони облили легкозаймистою рідиною та підпалили запаркований біля однієї з багатоповерхівок автомобіль «Audi» 31-річного місцевого мешканця, помилково прийнявши автівку за військову. Вже через кілька годин правоохоронці розшукали та затримали паліїв.

В ході розпочатого досудового розслідування слідчі встановили, що чоловік з жінкою виконували замовлення так званого куратора, який запропонував їм за грошову винагороду спалювати автомобілі представників Сил безпеки та оборони України. На нього вони натрапили в одному з каналів телефонного месенджера, відгукнувшись на оголошення щодо заробітку «легких грошей». За підпал «Audi» цивільне подружжя отримало 300 гривень, а от вартість пошкодженої автівки, згідно з висновком експерта, склала 2 мільйони 306 тисяч гривень.

Провівши низку слідчо-розшукових заходів, слідчі також встановили причетність затриманого чоловіка до аналогічного злочину, який він скоїв на замовлення місяцем раніше, у вересні. Тоді зловмисник на одній із вулиць міста підпалив автомобіль «Volkswagen», який належав 42-річній містянці, знову ж таки, помилково прийнявши його за військовий. Легковик вартістю більше 313 тисяч гривень згорів вщент.

Поліцейські зібрали достатньо доказів і висунули правопорушникам обвинувачення, залежно від скоєного, в умисному пошкодженні та знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, зокрема за попередньою змовою групою осіб, і що заподіяло майнову шкоду в особливо великому розмірі. Згідно з санкцією ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, правопорушникам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування, яке тривало під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури, завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачені перебувають під вартою.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини