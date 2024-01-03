Ціна життя – $10 тисяч: правоохоронці попередили замовне вбивство на Одещині

За процесуального керівництва Приморської окружної прокуратури м. Одеси жителю Одещини повідомлено про підозру в організації замовного вбивства (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства, на початку грудня 2023 року житель Одеського району на ґрунті довготривалих неприязних стосунків замовив вбивство свого сусіда.

Замовник підшукав «кілерів» та пообіцяв за позбавлення життя людини 10 тисяч доларів США винагороди. Він надав виконавцям зібрану інформацію про «жертву» та вказав, що спосіб вчинення вбивства його не цікавить, йому важливий лише результат.

Проте «виконавці» звернулися до правоохоронців, відтак всі подальші дії відбувались під їхнім контролем.

Для захисту життя та здоров’я потерпілого правоохоронці інсценували його вбивство, а замовник отримав як доказ фотографії жертви.

Підозрюваного затримали під час передачі обумовленої винагороди.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснює СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора