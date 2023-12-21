У Києвіи чоловіка затримали за незаконне заволодіння автомобілем

Фігурант ретельно спланував викрадення автівки. Він тривалий час спостерігав за транспортним засобом, а для реалізації свого плану залучив знайомих. Порушника затримали неподалік місця вчинення кримінального правопорушення. Тепер за вчинене йому загрожує до восьми років за грамами.

Днями до поліції Києва надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що невідомі викрали автомобіль, який він залишив на території Святошинського району столиці. Власник додав, що автомобіль тривалий час знаходився у неробочому стані. Для документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції.

Під час проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що автомобіль викрали шляхом буксирування. Також було встановлено напрямок його руху. Під час обстеження прилеглої території правоохоронці виявили викрадений транспортний засіб. Також на місці події поліцейські затримали чоловіка який, причетний до його викрадення.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Андрій Шевченко, зловмисником виявися неодноразово судимий 28-річний уродженець Херсонщини, який на даний час мешкає у Києві:

«Ми встановили, що порушник заздалегідь спланував незаконне заволодіння автомобілем. Автівка декілька місяців була припаркована в одному місці, адже знаходилася у неробочому стані. Чоловік неодноразово підходив до неї та оглядав. Впевнившись, що до авто тривалий час ніхто не навідується порушник вирішив його викрасти. Останній розповів знайомим, що придбав транспортний засіб, але той знаходиться у неробочому стані та попросив допомогти відбуксирувати його».

Слідчі Святошинського управління поліції затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням зі Святошинською окружною прокуратурою йому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва