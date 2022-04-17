На Кіровоградщині засуджено чоловіка, який стріляв із рушниці по дітям та працівникам поліції

Маловиськівським районним судом до 8 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який з мисливської рушниці стріляв по власним дітям, дружині та поліцейським.

В ході судового розгляду встановлено, що підозрюваний у стані алкогольного сп’яніння стріляв із мисливської рушниці по дружині та малолітнім дітям. А потім відкрив вогонь по працівникам поліції, які приїхали на виклик, погрожував правоохоронцям розправою, ігноруючи законні вимоги скласти зброю.

Подія мала місце 30 травня 2021 року в одному з сіл Новоукраїнського району.

Під час судового розгляду за допомогою зібраних та перевірених у суді доказів прокурором повністю доведено вину обвинуваченого.

Вироком суду його визнано винним за ч. 3 ст.15, ч.1 ст. 115, ч. 4 ст. 296, ч.1 ст.345 КК України та засуджено до 8,2 років позбавлення волі.

Довідково: вирок суду не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

Кіровоградська обласна прокуратура