Псевдоголову адміністрації Чорнобаївської громади судитимуть за колаборацію з окупантами

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури м. Києва завершено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою громадянина України у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функції, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, чоловік, перебуваючи на тимчасово окупованій території с. Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, вступив у злочинну змову з окупаційними військами та, отримавши від них пропозицію очолити незаконно створений орган влади, добровільно обійняв посаду голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області.

Займаючи вказану посаду, чоловік в порушення вимог Конституції та Законів України незаконно розпоряджається комунальним майном.

Наразі обвинувальний акт стосовно підозрюваного спрямовано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося СВ Дарницького УП ГУНП в м. Києві за оперативного супроводження ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура