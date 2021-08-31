За незаконні оборудки із землею на $11 млн. судитимуть директора підприємства

Офісом Генерального прокурора до Печерського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості стосовно директора суб’єкта господарювання, який був задіяний в незаконній оборудці з земельною ділянкою площею понад 100 га в Оболонському районі міста Києва. Йому інкримінують пособництво у складі організованої групи в підробленні документів, а також підроблення та використання підроблених документів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що директор товариства підробив реєстраційні документи з метою створення «фіктивного» підприємства. В подальшому на рахунок цього підприємства потерпілим перераховано кошти за продаж земельної ділянки, які в подальшому були легалізовані.

Внаслідок співпраці обвинуваченого зі слідством та надання ним викривальних показань стосовно інших учасників злочинної організації з ним укладено угоду про визнання винуватості.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним слідчим управлінням Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Крім того, стосовно інших учасників організованої групи досудове розслідування триває. На даний час виконуються запити щодо надання міжнародної правової допомоги, у тому числі щодо розшуку активів та затримання підозрюваних, які переховуються від органів слідства.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора