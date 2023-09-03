ДТП на Рівненщині: загинула дитина, багато постраждалих (фото)
В Рівненській області сталась дорожньо-транспортна пригода. В результаті інциденту загинула дитина, ще 8 людей отримали ушкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу надзвичайних ситуацій України.
За даними рятувальників, подія сталася сьогодні о 14:00 в с. Малушка Рівненського району. Зіткнулися два легкових автомобілі.
В результаті одна дитина загинула, 8 осіб, з яких три дитини, постраждали. Постраждалих наразі госпіталізовано в лікарню.
“Для деблокування тіла загиблої дитини залучалося 8 рятувальників та 2 одиниці техніки ДСНС”, – повідомили в службі.