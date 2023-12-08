СБУ затримала в Одесі зрадника, який хотів стати нардепом, щоб шпигувати для ФСБ

Служба безпеки провела спецоперацію, у результаті якої в Одесі затримала агента фсб, який збирав розвіддані та готував диверсії на території регіону.

Останній місяць фігурант активно займався «розкруткою» власного образу як потенційного кандидата у народні депутати України.

Для цього він вступив до місцевої громадської організації, яка займається питаннями екології, а також розмістив свою політичну рекламу на декількох пасажирських автобусах, що курсують містом.

За матеріалами слідства, гроші на обидва «проєкти» були виділені російською спецслужбою. Окремо він також запросив для себе винагороду у 5,5 тис. американських доларів щомісяця.

Також задокументовано, що російський агент намагався виявити локації ППО та засобів берегової оборони міста, у тому числі протикорабельних комплексів ЗСУ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта «на гарячому» під час виконання ним дорозвідки місцевості поблизу одного з українських об’єктів.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у жовтні цього року. Тоді ж отримав оперативний псевдонім «Мазепа».

Для фото-, відеофіксації «потрібних» об’єктів, він придбав на чорному ринку спеціальний пристрій прихованої зйомки.

Передачу отриманих відомостей він здійснював через популярний месенджер, а щоб максимально замаскувати «сеанси» зв’язку використовував різні телефонні номери та акаунти.

Згодом ворожий агент написав заяву на вступ до кремлівської партії «єдина росія» і у разі захоплення регіону сподівався увійти до керівної ланки окупаційної адміністрації рф.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором. Також у нього вилучено пляшки з коктейлем Молотова та заяву на вступ до пропутінської партії.

На підставі зібраних доказів, слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України