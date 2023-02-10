Поліція Полтави затримала чоловіка за умисне вбивство співмешканки

На Полтавщині слідчі відділення №1 Полтавського районного управління поліції спільно з оперативними співробітниками затримали 45-річного мешканця обласного центру за підозрою в умисному вбивстві своєї співмешканки. Наразі фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

До поліції Полтавщини 8-го лютого, близько 18:30, надійшло повідомлення від медиків ШМД, що у Полтаві, по вулиці Колійна, невідома особа отримала ножове поранення. Поліція негайно виїхала на місце події.

Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини, повідомив: «Отримавши повідомлення, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції, слідчі та оперативники поліції Главку. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що в приватному помешканні місцевий 45-річний чоловік заподіяв ножове поранення 26-річній співмешканці. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою строком на 60 діб, без права внесення застави».

За даним фактом слідчим підрозділом відділення №1 Полтавського районного управління поліції, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини судом чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)