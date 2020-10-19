ДТП с пятью погибшими: в Винницкой области будут судить водителя

За ДТП, которое произошло в июле и привело к гибели пяти человек в Винницкой области, под суд пойдет водитель минивэна, попавшего в аварию.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Винницкой областной прокуратуры.

«Завершено досудебное расследование относительно ДТП, повлекшего гибель пяти человек… В Литинский районный суд Винницкой области отправлен обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению водителя автомобиля марки Opel модели Zafira», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным следствия, водитель транспортного средства в июле этого года, осуществляя движение возле села Громадское Литинского района, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего допустил выезд на встречную полосу движения и последующее столкновение с грузовым автомобилем марки MAN.

«В результате ДТП от полученных телесных повреждений погибли пять пассажиров автомобиля Opel. По результатам предварительного расследования мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины. Сейчас обвиняемый находится под стражей», — указано в сообщении.

Добавим, что ч. 3 ст. 286 УК Украины касается нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц, и наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.