За пограбування малолітнього до 8 років ув’язнення засуджено кам’янчанина
За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 27-річного кам’янчанина у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).
Його засуджено до 8 років позбавлення волі.
Події мали місце у травні минулого року в м. Кам’янець-Подільський.
Чоловік побачив в лісопосадці трьох малолітніх дітей, які палили вогнище. Він пригрозив одному з них, що зателефонує до поліції та батьків оштрафують на чималеньку суму. Щоб цього не робити, наказав хлопчику віддати мобільник. Злякавшись – дитина віддала телефон.
Школяр повідомив про випадок матері, а та – звернулась до правоохоронців.
Зловмисника затримали, так як діти змогли детально його описати.
Як виявилось, він лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнових злочинів.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури