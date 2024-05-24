За пограбування малолітнього до 8 років ув’язнення засуджено кам’янчанина

За публічного обвинувачення Кам’янець-Подільської окружної прокуратури суд визнав винним 27-річного кам’янчанина у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Його засуджено до 8 років позбавлення волі.

Події мали місце у травні минулого року в м. Кам’янець-Подільський.

Чоловік побачив в лісопосадці трьох малолітніх дітей, які палили вогнище. Він пригрозив одному з них, що зателефонує до поліції та батьків оштрафують на чималеньку суму. Щоб цього не робити, наказав хлопчику віддати мобільник. Злякавшись – дитина віддала телефон.

Школяр повідомив про випадок матері, а та – звернулась до правоохоронців.

Зловмисника затримали, так як діти змогли детально його описати.

Як виявилось, він лише нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнових злочинів.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури