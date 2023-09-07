ДТП за участі двох мікроавтобусів з 4 загиблими та 13 травмованими: водія взято під варту

За апеляцією прокуратури суд посилив запобіжний захід підозрюваному водію в скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди з чотирма загиблими та тринадцятьма травмованими.

За принципової позиції ювенальних прокурорів до підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою.

Рішення ухвалив Кропивницький апеляційний суд, учора, 5 вересня. Апеляційна інстанція тим самим повністю задовольнила апеляційну скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції.

Водія взяли під варту у залі суду.

Як ми уже повідомляли, аварія сталася 16 липня на автодорозі Кропивницький-Кривий Ріг в обідній час. Зіштовхнулись вантажний мікроавтобус та пасажирський. Підозрюваний, грубо порушив правила дорожнього руху, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з пасажирським мікроавтобусом. У салоні останнього перебувало 17 осіб. У результаті ДТП загинуло чотири пасажира маршрутного мікроавтобусу, а ще 13 осіб, серед яких троє неповнолітніх, – зазнали травмувань.

Триває слідство.

Досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей (ч.3 ст.286 КК України) – СУ ГУНП в області, процесуальне керівництво – Кіровоградська обласна прокуратура.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура

