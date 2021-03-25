Две школьницы в Славянске избили 14-летнюю сверстницу

За нанесение телесных повреждений школьнице полицейские Славянска открыли уголовное производство

Подробности нехорошего происшествия сообщает пресс-служба Краматорского районного управления полиции

В полицию обратились родители школьницы, которые сообщили, что их дочь избили две малознакомые девушки. Сама девушка объяснила, что конфликт между сверстницами произошел из-за парня.

В результате конфликта 14-летняя девушка получила телесные повреждения. В настоящее время устанавливаются полные обстоятельства происшествия.

Данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Сейчас полицейские проводят следственные действия и собирают материалы для постановки девушек на профилактический учет.

К административной ответственности по ст. 184 «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей» Кодекса Украины об административных правонарушениях привлекаются также родители двух несовершеннолетних, которые избили девушку.

Призываем взрослых быть внимательными и ответственными по отношению к своей семье, уделять достаточное внимание своим детям и их проблемам. // Славянск деловой