Дві жінки отримали реальне покарання за смерть чотирьох малюків

Ювенальні прокурори Одеської обласної прокуратури оскаржили в апеляційному порядку вирок суду першої інстанції, яким у червні 2020 року двох мешканок колишнього Окнянського району визнано винними у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинило загибель дітей (ст. 166 КК України), та засуджено до 3 років ув’язнення із звільненням від відбування покарання з встановленням іспитового строку 2 роки.

Слідством встановлено, що приятельки, 18 та 23 років, в ніч с 30 червня на 1 липня 2019 року, в присутності своїх малолітніх дітей, вживали алкоголь за місцем мешкання однієї з засуджених. Нехтуючи своїм обов’язком забезпечити догляд та безпечні умови життя своїм дітям, жінки в стані алкогольного сп’яніння залишили будинок, в якому перебувала малеча, та через велику кількість вжитого алкоголю горе-матері поснули за межами будинку.

Під час відсутності жінок вдома, вранці в будинку виникла пожежа, внаслідок якої четверо дівчаток, віком 4 місяці, 7 місяців та двоє малят по 2 роки, загинули.

Одеський апеляційний суд погодився з доводами прокуратури та частково задовольнив вимоги прокурорів.

Суд ухвалив, в частині призначеного покарання, новий вирок, яким призначив жінкам 2 роки позбавлення волі кожній.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури