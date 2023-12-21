Двох братів з Бердичівщини судитимуть за грабежі

На початку грудня до поліції звернувся, 62-річний житель Семенівської громади із повідомленням про пограбування поблизу залізничного вокзалу у райцентрі. Одразу після отримання грошей у банкоматі, незнайомець відібрав їх у заявника. Всього чоловік втратив 15 тисяч гривень.

Того ж дня патрульні спільно з оперативниками кримінальної поліції, затримали причетного до грабежу – 37-річного місцевого жителя.

За кілька днів схожий випадок стався і з 73-річною пенсіонеркою. У момент, коли банкомат почав видавати готівку жінці, до неї підбіг незнайомець та вирвав щойно отримані 10 тисяч гривень.

Менш ніж за годину правоохоронці встановили причетність до події 35-річного бердичівлянина.

Під час досудового розслідування було встановлено, що причетні до грабежів є братами. Менш як півроку тому чоловіки вийшли з місць позбавлення волі за вчинені майнові злочини та знову взялися за старе. Нині вони знаходяться під вартою. Днями обох підозрюваних слідчі ознайомили з обвинувальними актами, які скерували до суду.

Обом чоловікам інкриміновано ч. 4 ст. 186 (Грабіж) ККУ. Відповідно до чинного законодавства братам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Процесуальне керівництво обох проваджень здійснювала Бердичівська окружна прокуратура.

Бердичівський районний відділ поліції