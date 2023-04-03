Викрав джгути-турнікети, призначені для ЗСУ, на ₴500 тис. – зловмиснику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 23-річному уродженцю Вінницької області за фактом викрадення майна, призначеного для потреб ЗСУ (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф в Україну зловмисник, працюючи на підприємстві, що займалось виготовленням джгутів-турнікетів для потреб ЗСУ, мав вільний доступ до вказаного майна.

З метою наживи підозрюваний викрадав та реалізовував вказані джгути-турнікети, за що отримував грошові кошти на власний банківський рахунок.

Протягом квітня-грудня 2022 року підозрюваний вчинив 47 епізодів крадіжок та за свої злочинні дії отримав більше 500 тис. грн.

Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура