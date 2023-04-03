Викрав джгути-турнікети, призначені для ЗСУ, на ₴500 тис. – зловмиснику повідомлено про підозру

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 23-річному уродженцю Вінницької області за фактом викрадення майна, призначеного для потреб ЗСУ (ч. 4 ст. 185 КК України).

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф в Україну зловмисник, працюючи на підприємстві, що займалось виготовленням джгутів-турнікетів для потреб ЗСУ, мав вільний доступ до вказаного майна.

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З метою наживи підозрюваний викрадав та реалізовував вказані джгути-турнікети, за що отримував грошові кошти на власний банківський рахунок.

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Протягом квітня-грудня 2022 року підозрюваний вчинив 47 епізодів крадіжок та за свої злочинні дії отримав більше 500 тис. грн.

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Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура

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