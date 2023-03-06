Двох чернівчан судитимуть за несплату аліментів на суму понад 126 тисяч гривень

Дізнавачі поліції скерували до суду матеріали кримінальних проваджень з обвинувальними актами, щодо 36-річного та 42-річного жителів обласного центру, які злісно ухиляються від сплати коштів на утримання своїх неповнолітніх дітей. За скоєне чоловікам загрожує до 2 років обмеження волі.

У Чернівцях судитимуть місцевого жителя за злісне ухилення від сплати коштів на утримання свого 15-річного сина. Чернівчанин заборгував виплату аліментів на суму понад 91 тисячу гривень.

За аналогічне правопорушення перед судом постане ще один житель обласного центру, який не здійснював виплат на утримання своєї дитини та на даний час сума боргу становить майже 35 тисяч гривень.

Поліцейські з’ясували, що згідно з рішеннями районних судів, чоловіки були зобов’язані виплачувати аліменти на утримання своїх дітей до досягнення ними повноліття, проте вони ухилялися від виконання рішення.

На неодноразові попередження про необхідність щомісячної сплати аліментів, погашення заборгованості, а також про кримінальну відповідальність чернівчани не реагували.

Дізнавачі Чернівецького райуправління поліції повідомили правопорушникам про підозру у скоєнні кримінальних проступків передбачених частиною 1 статті 164 (Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей) Кримінального кодексу України та направили матеріали проваджень з обвинувальними актами до суду для розгляду.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області