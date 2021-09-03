Кіберполіція викрила чоловіка у несанкціонованому втручанні в роботу мобільних пристроїв

Зловмисник розповсюджував «вірус» та отримував доступи до мобільних телефонів громадян. За скоєне йому загрожує до шести років ув’язнення.

Протиправну діяльність викрили співробітники кіберполіції Київщини спільно із слідчими Печерського управління поліції столичного главку під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури Києва.

Встановлено, що 39-річний мешканець Запоріжжя створив та адміністрував 4 вебресурси, де пропонував безкоштовно завантажити на смартфон шкідливе програмне забезпечення. З його допомогою можна було отримати віддалений прихований контроль мобільного пристрою, що призводило до витоку, втрати, підробки та блокування інформації.

Розповсюдження шкідливого програмного забезпечення чоловік здійснював з 2019 року.

В оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні пристрої, флеш-накопичувачі, банківські картки та транспортні засоби. До проведення обшуку було залучено батальйон поліції особливого призначення поліції Запоріжжя.

Під час попереднього огляду техніки виявлені сліди розробки та керування адміністративною панеллю шкідливого програмного засобу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру.

Слідчі дії тривають.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України