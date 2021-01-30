Двох держслужбовців екоінспекції викрито на одержанні 25 000 грн. хабаря

Донецькою обласною прокуратурою спільно зі слідчими ТУ ДБР, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Донецькій області ДСР НП України, викрито двох співробітників Державного екологічного нагляду (контролю) природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу у Донецькій області на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

Досудовим розслідування встановлено, що у січні 2021 року 44-річний начальник та 28-річний головний спеціаліст відділу вимагали та одержали від підприємця неправомірну вигоду за зменшення суми збитків у акті екологічної інспекції з метою закриття кримінального провадження щодо незаконної порубки деревини та перекваліфікації його на адміністративне правопорушення. Свою «допомогу» у вирішенні питання службовці оцінили у 25 000 грн.

Після перерахування вказаної суми на банківський рахунок, держслужбовців затримано у Краматорську в порядку ст. 208 КПК України.

Триває досудове розслідування. Наразі вирішується питання щодо повідомлення правопорушникам про підозру та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури