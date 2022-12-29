Поліцейські Черкас викрили двох 15-річних дівчат, які одержали посилку з наркотиками

Двох дівчат правоохоронці виявили із посилкою в якій була небезпечна психотропна речовина Alpha PVP. Речові докази вилучили на експертизу, а діти разом із батьками поїхали до Черкаського районного управління поліції для з’ясування усіх обставин.

17 грудня, працівники Управління боротьби з наркозлочинністю в Черкаській області виявили двох 15-річних черкащанок, які в одному з поштових відділень отримали посилку із забороненою до обігу психотропною речовиною Alpha PVP, загальною вагою близько 100 грамів, а також: 49 упакувань з полімерного матеріалу, підготовлених до збуту шляхом закладок, електронні ваги, зіп пакетики, скотч та магніти.

Речові докази вилучили та направили на експертні дослідження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 309 Кримінального кодексу України. (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі усі обставини з’ясовує слідство.

Сектор комунікації поліції Черкаської області