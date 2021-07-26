Угорець намагався в’їхати на Закарпаття на вкраденому в Австрії «Мерседесі»

«Mercedes-Benz» 2015 року випуску, який перебував у міжнародному розшуку, виявили учора прикордонники Мукачівського загону. Потрапити до України викраденим авто намагався 43-річний громадянин Угорщини.

Для перетину кордону іноземець обрав пункт пропуску «Вилок». Під час заходів прикордонного контролю на авто, яким він керував, спрацювала база даних Інтерполу.

За даним фактом прикордонники Мукачівського загону поінформували Укрбюро Інтерполу в м. Київ, та отримали підтвердження, що вказаний транспортний засіб у липні 2016 року був викрадений на території Австрії.

Виявлене авто прикордонники встановленим порядком передали співробітникам Національної поліції, інформує пресслужба Мукачівського прикордонного загону. // Закарпаття онлайн