На Луганщині поруч з автотрасою виявлено схрон бойовиків з протитанковими мінами

СБУ виявила у Луганській області схрон бойовиків з потужним арсеналом військових засобів ураження. Серед вилученого – постріли до ручного протитанкового гранатомета, а також міни з детонаторами.

Тайник було обладнано у покинутій будівлі поблизу автобусної зупинки на одній з автотрас регіону.

За оперативними даними, схрон у 2014 році облаштували учасники незаконних збройних формувань так званої «ЛНР» для вчинення диверсій.

Під час огляду схованки правоохоронці вилучили:

13 протитанкових мін ТМ-62м,

7 пострілів до ручного протитанкового гранатомета,

2 протипіхотні міни МОН-50 та МОН-100,

8 бойових гранат із запалами,

13 детонаторів до протитанкових мін.

Наразі тривають невідкладні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до злочинів проти державної безпеки України.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з представниками Національної поліції та у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ