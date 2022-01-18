На Чернігівщині 25-річний покидьок неодноразово ґвалтував 13-річну дівчинку

Підозрюваному загрожує покарання від 15 років до довічного ув’язнення.

На Чернігівщині судитимуть 25-річного чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчинки.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Прилуцькій окружній прокуратурі Чернігівської області.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 25-річного мешканця Ічнянської ОТГ Прилуцького району, якого обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 та ч. 6 ст. 152 КК України — зґвалтування малолітньої дитини.

Встановлено, що обвинувачений, використовуючи безпорадний стан дитини, усвідомлюючи її малолітній вік та використовуючи свою фізичну перевагу упродовж липня — вересня 2021 року тричі вступив у статеві зносини з 13-річною дівчинкою.

Судовий розгляд кримінального провадження здійснюватиметься Ічнянським районним судом. Санкція інкримінованої підозрюваному статі передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічного позбавлення волі. // УНІАН