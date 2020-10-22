Викрито схему ухилення від сплати податків при ввезенні в Україну суховантажних барж та самохідних суден

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення службовими особами одного з київських підприємств від сплати митних платежів при імпортуванні на митну територію України річкових суховантажних барж та суховантажних самохідних суден (ч. 1 ст. 212 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, службові особи підприємства усупереч встановлених Митними законодавством України обмежень щодо розпорядження майном, яке ввезено на територію України у митному режимі «Тимчасове ввезення», із використанням пільг при сплаті митних платежів упродовж 2019 року передавали імпортовані плавзасоби у платне користування іншим підприємствам. В результаті вказаних дій до бюджету не надійшли кошти на суму 4 млн гривень.

У межах кримінального провадження на підставі ухвал суду проведено обшуки в офісних приміщеннях підприємства та за місцем проживання керівника цього підприємства, під час яких вилучено грошові кошти у сумі близько 900 тисяч гривень. Крім того, за клопотанням прокурора судом накладено арешт на річкові суховантажні баржі та річкові суховантажні самохідні судна, загальна вартість яких складає майже 16 млн гривень.

Наразі вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків.

Досудове розслідування здійснюється податковою міліцією ГУ ДФС у м. Києві.

Київська міська прокуратура