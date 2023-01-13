Двох експоліцейських з Луганщини судитимуть за державну зраду
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено спеціальне досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх поліцейських Луганщини за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).
Розслідуванням встановлено, що двоє працівників поліції, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганщини, перейшли на бік ворога в період збройного конфлікту в умовах воєнного стану.
Діючи на виконання вказівок окупаційної влади, встановленої військовослужбовцями ЗС РФ, експоліцейська Сватівського райвідділу поліції добровільно вступила на службу до незаконного окупаційного правоохоронного органу. Вона взяла участь у зйомці відеоролику, у якому в форменому одязі так званого «МВД ЛНР» з демонструванням символіки, що пропагує окупаційну адміністрацію РФ, символічно склала присягу «на вірність» псевдореспубліці.
Колишня слідча Старобільського райуправління поліції ГУ НП в Луганській області добровільно вступила на службу до незаконного окупаційного правоохоронного органу «прокуратура Новопсковского района ЛНР».
Зрадивши українському народові, колишні поліцейські працювали в інтересах ворога, виконуючи функції представників незаконних правоохоронних органів.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР, оперативний супровід – працівниками поліції Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.