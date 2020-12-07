Вбивство та розчленування іноземця під Одесою: нові подробиці

Півроку тому двоє неповнолітніх – 17-річний хлопець та його 16-річна кохана – убили, розчленували та закопали 68-річного громадянина Туреччини.

Іноземець давно жив у Білгород-Дністровському і торгував на місцевому ринку жіночими речами. А ще дуже любив молодих дівчат.

Серед них була і ця неповнолітня. Її батьки з молодшими дітьми переїхали до Польщі, а дівчинка залишилася в Україні сама. Літній іноземець нібито знущався з дівчини, ґвалтував її у неприродній спосіб. А потім вона закохалася у молодого хлопця, з яким вирішили помститися потерпілому.

14 чорних пакетів з людськими рештками вони закопали на околиці міста поруч із лиманом. Щоб відтворити усі деталі тієї страшної ночі, поліцейським знадобилося півроку. Справа дійшла до суду.

Під час слідства виявили нового фігуранта справи. У ніч вбивства у квартирі турка була ще одна молода красуня. Дівчина нібито спала, а коли прокинулася – парочка змусила її разом виносити й закопувати труп. // ФАКТИ