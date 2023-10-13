Одесит за рецептами брав в аптеках наркотичні засоби і продавав їх

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу «товар», яким торгував правопорушник, а йому самому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує позбавлення волі.

Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області та відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 викрили 38-річного зловмисника на вулиці Розумовській, щойно він продав «клієнту» чотири пігулки метадону. Їх походження було підтверджено експертними висновками.

Також в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання одесита поліцейські вилучили кілька блістерів з метафіном. Його скерували на експертизу.

Правопорушник пояснив, що є наркозалежним і отримував наркотичні лікарські засоби в аптеках за рецептом, який брав у приватних медичних закладах. Частину вживав сам, а частину – продавав.

«На підставі тих доказів, які вже зібрані правоохоронцями, слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу. Цей злочин кваліфікується за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років. Після отримання висновку експертизи щодо походження метафіну вирішуватиметься питання щодо остаточної кваліфікації дій чоловіка. Наразі слідчі клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу і встановлюють усіх осіб, причетних до даного наркозлочину», – розповів старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Дмитро Чекмарьов.

Одеське районне управління поліції № 1