У Києві поліція затримала злочинне угруповання за виготовлення фальшивих грошей та збут наркотиків

Організував діяльність злочинної групи іноземець. Серед його спільників — двоє громадян іншої держави та киянин.

Викрили діяльність угруповання та встановили його організатора й учасників оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та слідчі поліції Києва.

Так, організатор у себе в будинку, який знаходиться в Київській області, облаштував типографію для друку підробленої національної та іноземної валюти. Виготовляли купюри номіналом 200 гривень та 100 доларів США на кольоровому принтері. Надалі на купюри наносили відтиск необхідного портрету та відповідні захисні елементи. Крім того, зловмисники займалися виготовленням та розповсюдження наркотичних речовин на території столиці так званим методом «з рук в руки».

Збували підроблені гроші за 50 відсотків їх номінальної вартості та наркотики особам, яких знаходили через знайомих.

В ході слідства поліцейські встановили й місце знаходження лабораторії по вирощуванню конопель. Вона знаходилася в спеціально обладнаному приміщенні домогосподарства одного з учасників у Черкасах.

11 листопада оперативники та слідчі за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали організатора та трьох його спільників у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Одно з учасників затримали одразу після збуту підроблених грошових коштів на суму 30 000 гривень. Частину отриманих коштів — 8 000 гривень — він перерахував організаторові.

За результатами проведення 15 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах вилучили 120 купюр номіналом 200 грн та 16 купюр номіналом 100 доларів США з ознаками підробки, металеві предмети з відтисками портретів, пристрої для відкриття автомобілів. Крім того, 312 банківських карток, пристрій, схожий на сканер для банківських карток, «чорнові» записи, рослини конопель та спеціальні пристрої, призначені для їх вирощування, а також суху подрібнену речовину рослинного походження.

На даний час затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Заходи з викриття та документування злочинної діяльності учасників угруповання проводилося спільно з управління контррозвідки ГУ СБ України у м Києві та Київській області. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України