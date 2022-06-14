Двох громадян України підозрюють у фінансуванні тероризму через аптечні пункти в «ДНР»

ГУ СБУ у Києві та Київській області підозрює уродженку Донецьку Катерину Єпанчину, 1959 року народження, та вихідця з с. Бугаївка Луганської області Віктора Ємцева, 1971 року народження, у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Тексти підозр оприлюднені на сайті Офісу Генпрокурора.

У 2011 році на території України у Слов’янському районі Донецької області були зареєстровані та діяли ТОВ «ДЛ-В» та ТОВ «ДЛ-М». Єпанчина Катерина Валентинівна, Ємцев Віктор Іванович, Недогибченко Олександр Іванович та невстановлені досудовим розслідуванням особи не пізніше 20.10.2014 зареєстрували на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області підприємств — ТОВ «ДЛ-В» та ТОВ «ДЛ-М» у формі «общество с ограниченной ответственностью». Основний вид діяльності підприємств — роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах з метою отримання прибутку та сплати «податків та обов’язкових платежів» до так званого «бюджету ДНР».

Підозрюваними вчинені дії, направлені на відкриття розрахункових рахунків у так званому «Центральному республіканському банку «ДНР».

Створено мережу аптечних пунктів — 61 для «ООО «ДЛ-В» та 11 пунктів для «ООО «ДЛ-М» (на 2018 рік), які розподілені з урахуванням адміністративного поділу населених пунктів на тимчасово окупованих районах Донецької області.

Недогибченко О.І. фактично очолив «ООО «ДЛ-В» та «ООО «ДЛ-М», обійнявши посаду виконавчого директора, Ємцев обійняв посаду директора підприємств, Єпанчина — головного бухгалтера.

З 2016 по 2018 з рахунку «ООО «ДЛ-В» до так званого «бюджету «ДНР» 380 251 рос. руб, що еквівалентно 170 628, 99 грн., а з рахунку «ООО «ДЛ-М» за такий же період 125 982 рос.руб, це 59 620 у гривнях. Всього з 2016 по 2018 рік до так званого «Республіканського бюджету «ДНР» перераховано 470 524 рос. руб. (212 935, 44 грн.). // Судовий репортер