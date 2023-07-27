Двох киян притягнули до відповідальності за вчинення домашнього насильства в сім’ї

Правопорушники принижували та погрожували фізичною розправою своїм родичам. Інспектори сектору з протидії домашньому насильству задокументували протиправні дії чоловіків, а суд покарав їх та призначив 10 діб адміністративного арешту. Кривдники мають пройти обов’язкову програму з метою зміни своєї насильницької поведінки.

У липні працівниками сектору протидії домашньому насильству Деснянського управління поліції притягнуто до адміністративної відповідальності двох місцевих мешканців.

Протягом тривалого часу 28-річний чоловік вчиняв домашнє насильство відносно своєї матері у квартирі на вулиці Закревського. Кривдник сварився з жінкою, погрожував фізичною розправою та вимагав гроші у пенсіонерки.

Поліцейські документували правопорушення та складали на дебошира адміністративні протоколи за ч. 1 та 2 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства в сім’ї. Крім цього, під час одного з викликів киянин відмовився надавати правоохоронцям свої документи та намагався чинити бійку, за що його притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов’язків.

Інший мешканець Троєщини, 1977 року народження, чинив насильство відносно своєї колишньої дружини, з якою вони мешкають в одній квартирі. Поліцейські провели з кривдником профілактичну бесіду та складали адміністративний протокол за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення – вчинення домашнього насильства в сім’ї.

Як наслідок, Деснянський районний суд задовольнив клопотання працівників сектору з протидії домашньому насильству територіального підрозділу та виніс рішення направити порушників на проходження програми для кривдників. Крім цього, суд розглянув матеріали справ та враховуючи рівень ризику повторного вчинення домашнього насильства у сім’ї, суд притягнув киян до найсуворішого заходу адміністративної відповідальності – адміністративного арешту строком 10 діб.

Відділ комунікації поліції Києва