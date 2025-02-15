В Одесі безхатько підпалив автомобіль через образу на власника (фото)

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру й обрали запобіжний захід. Йому загрожує до 10-ти років позбавлення волі.

Декілька днів тому співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій сповістили до поліції про займання автомобіля «Volkswagen» на одній із вулиць Пересипського району. На щастя, унаслідок пожежі ніхто не постраждав, вогнем було пошкоджено задню частину легковика.

Вжитими заходами оперативники територіального підрозділу поліції протягом трьох годин встановили, що транспортний засіб підпалив 50-річний чоловік без постійного місця проживання.

Слідчі вилучили низку речових доказів, які скерували на експертизу. Також поліцейські з’ясували, що громадянин скоїв злочин, аби помститися 30-річному власнику легковика за те, що не дозволив зайти до під’їзду багатоповерхівки, в якій проживає його товариш.

«Ми затримали фігуранта у процесуальному порядку і повідомили йому про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до десяти років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави в сумі 121 120 грн. Встановлюється заподіяний потерпілому збиток. Слідство триває під процесуальним керівництвом Суворовською окружної прокуратури міста Одеси», – розповіла заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Наталія Мрочко.

Одеське районне управління поліції № 1