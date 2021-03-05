На Кіровоградщині судитимуть вбивцю-ґвалтівника молодої дівчини

Кіровоградською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 23-річного чоловіка за фактом умисного убивства молодої дівчини у Маловисківському районі ( п.10 ч.2 ст115 КК України).

Нагадаємо, з повідомленням про зникнення доньки батьки звернулися до органів поліції 1 листопада 2020 року. Того ж дня правоохоронці знайшли тіло дівчини з ознаками насильницької смерті.

У результаті проведених правоохоронними органами заходів вдалося встановити та затримати особу, підозрювану у скоєнні цього тяжкого злочину. Ним виявився 23-річний житель сусідньої області, який нещодавно переїхав до м. Мала Виска на проживання. За даними слідства, чоловік наніс дівчині шматком цеглини кілька ударів по голові, а потім задушив та зґвалтував.

Наразі обвинуваченому інкримінується скоєння кримінального правопорушення, передбаченого п.10 ч.2 ст. 115 ( умисне убивство) КК України.

На даний час чоловік перебуває під вартою. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

У ході досудового розслідування обвинуваченому проведено низку експертиз серед яких комплексна та стаціонарна, з метою визначення його осудності. Висновки двох експертиз засвідчили, що особа в момент скоєння злочину була осудною.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Кіровоградська обласна прокуратура