Двох лікарів судитимуть за смерть дитини під час пологів

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Котелевського районного суду Полтавської області обвинувальний акт щодо лікаря акушера-гінеколога та завідувача пологово-гінекологічного відділення районної лікарні Харківської області за фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок несумлінного до них ставлення, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року вагітна мешканка Дергачівського району була доставлена до пологового відділення районної лікарні Харківської області бригадою швидкої медичної допомоги на 41 тижні вагітності.

Однак під час перебування жінки у пологовому відділенні в порушення вимог чинного законодавства лікарем акушером-гінекологом та завідувачем пологово-гінекологічного відділення недообстежено стан вагітної та її плоду.

Через неправильне призначення лікарських засобів та нездійснення необхідних досліджень хлопчик помер внутрішньоутробно.

При належному виконанні професійних обов’язків лікарів вагітність жінки мала закінчитись народженням живої дитини.

Досудове розслідування проводив СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура