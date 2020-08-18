Двох мешканців Луганщини судитимуть за участь у незаконному «референдумі» 2014 року на підтримку окупаційної адміністрації РФ

Прокурори управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області направили до суду обвинувальні акти у двох кримінальних провадженнях за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України).

За даними слідства, у травні 2014 року громадяни України у складі «дільничних виборчих комісій» взяли участь в організації та проведенні «референдуму» щодо підтримки «Акту про державну самостійність ЛНР» на території с. Велика Чернігівка Станично-Луганського району.

Виконуючи функції «членів комісії», вони формували списки виборців, видавали місцевим жителям «бюлетені», слідкували за процесом та порядком

голосування на «виборчій дільниці» та взяли участь у підрахунку голосів.

Результати незаконного «волевиявлення» у подальшому використані представниками так званої «центральної виборчої комісії ЛНР» окупаційної адміністрації РФ в Луганській області для проголошення державної самостійності псевдореспубліки.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Прес-служба прокуратури Луганської області