Двох мешканців Старобільського району судитимуть за незаконну порубку лісу і збитки на понад ₴500 тис. 

Старобільською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох місцевих мешканців за фактом вчинення

незаконної порубки дерев у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними слідства, у вересні 2020 року чоловіки без спеціального дозволу, з використанням власних бензопил та транспортного засобу

здійснили незаконну порубку дерев породи «ясен» та «клен» на території Старобільського району.

Загалом зловмисники спромоглись зрубати 104 дерева, спричинивши матеріальну шкоду державі на загальну суму понад 500 тис. гривень.

На вилучене під час огляду місця події майно рішенням суду накладено арешт.

З метою захисту інтересів держави в рамках кримінального провадження заявлено позов про відшкодування завданої шкоди.

Довідково: санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури