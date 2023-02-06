Двох осіб підозрюють у збуті до прифронтових районів Харківщини наркотиків і психотропів

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За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 48-річній мешканці м. Південне за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 307 КК України), та 21-річному харків‘янину за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту психотропної речовини (ч. 1 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 48-річна жінка та 21-річний молодик збували до прифронтових районів Харківщини наркотичні та психотропні речовини. Серед них: амфетамін, канабіс та метадон.

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Замовлення наркоторговці передавали своїм клієнтам особисто або відправляли поштою. Аби залишитись непоміченими у полі зору правоохоронців, вони маскували заборонені речовини під виглядом чаю.

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2 лютого 2023 року у м. Південне 48-річну жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України, після того, як вона збула своєму клієнту канабіс та отримала за товар 2000 гривень. На теперішній час підозрювана перебуває під вартою.

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Щодо 21-річного харків’янина вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Харківська обласна прокуратура

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