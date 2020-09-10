Двох співробітників СБУ підозрюють у розголошенні державної таємниці

За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру двом співробітникам Служби безпеки України за фактом розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особами, яким ці відомості стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 328 КК України).

За даними слідства, підозрювані, маючи допуск та доступ до державної таємниці, з метою особистого збагачення, на замовлення третіх осіб за грошову винагороду передавати останнім відомості СБУ щодо об’єктів оперативної зацікавленості оперативних підрозділів, в тому числі інформацію про наявність контррозвідувальних та оперативно-розшукових справ.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається не винуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області