Двох затриманих харківських мародерів знайшли мертвими в СІЗО

За фактом відкрили кримінальне провадження.

У Харкові померли двоє затриманих мародерів, це сталося в місцевому СІЗО.

Про інцидент розповів голова слідчого управління обласної поліції Сергій Болвінов у Facebook

«Нашими слідчими були затримані два мародери. Після усіх юридичних процедур ці мародери були направлені до слідчого ізолятору. На наступний день ми знайшли їх в ізоляторі вже мертвими, причини смерті встановлюються. За даним фактом слідчими зареєстровано кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України. Не мародерствуйте. Бережіть своє життя», — написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає посилення відповідальності за державну зраду та мародерство під час воєнного стану.

Тепер в Україні максимальне покарання за державну зраду – довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Мародерство каратиметься терміном до 15 років.

Раніше максимальним покаранням за цими статтями були 15 років та 10 років відповідно.

За даними ДСНС, з початку війни з Росією загинули понад півтисячі мешканців Харкова.