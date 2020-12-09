Под Днепром мужчина издевался над своей женой на глазах у шестерых детей

На протяжении нескольких месяцев женщина терпела издевательства со стороны своего гражданского мужа. Он регулярно обзывал ее, унижал, упрекал и угрожал физической расправой. Когда дело дошло до рукоприкладства, она не выдержала и рассказала обо всем сотрудникам полиции.

Оказалось, что 31-летнего мужчину уже неоднократно привлекали к ответственности за домашнее насилие в отношении своей жены, но однажды в суде женщина пожалела мужа и они помирились. Но не надолго, — сообщает Информатор. По информации от полиции, позже, помимо психологического и морального насилия женщина страдала и от физического. Абьюзер даже не стеснялся шестерых детей и вел себя агрессивно в их присутствии.

Измученная женщина решила больше никогда не терпеть издевательства и обратилась за помощью к полицейским Криничанского отделения полиции. На основе заявления потерпевшей было открыто уголовное производство по ст. 126-1 (домашнее насилие). В понедельник — 7 декабря — мужчине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей — он находится за решеткой.

Просим жертв или свидетелей насилия не молчать и говорить о проблеме. Кроме линии «102», в Украине работает линия бесплатной правовой помощи 0-800-213-103. Дополнительные номера и службы помощи вы можете найти здесь и здесь. Помочь жертвам насилия можно тут.

Мария Чалая