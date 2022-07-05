За співпрацю з окупантами судитимуть двох підприємців у сфері ІТ

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно двох підприємців, яких підозрюють у здійсненні колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що двоє підприємців з Донеччини, які у 2014 році прибули до Києва, налагодили бізнес у сфері інформаційних технологій. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України, підозрювані систематично надавали державі-агресору та окупаційним органам влади послуги у сфері інформаційних технологій за грошову винагороду.

Зокрема, правопорушники забезпечували функціонування програмного забезпечення для ведення господарської діяльності підприємствами, установами та організаціями держави-агресора та незаконних органів влади, створених на тимчасово окупованій території Донецької області.

Серед їхніх замовників були представники так званого «силового блоку ДНР».

Наразі обвинувальний акт відносно фігурантів скеровано до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Київська міська прокуратура