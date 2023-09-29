Організатору фінансової піраміди та його дружині оголошено підозру у чергових епізодах шахрайств

Низка обвинувальних актів щодо організатора злочинної оборудки та його спільників у вчиненні ними шахрайств з фінансовими ресурсами, відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, підробки документів, перебувають на розгляді суду. Наразі задокументовано шахрайські дії відносно ще десятьох громадян, які втратили понад 5 млн гривень, які вони начебто «інвестували» в ювелірний «бізнес» фігурантів.

Слідчі Головного слідчого управлінням Національної поліції України з 2020 року здійснюють досудове розслідування щодо членів злочинної організації, які створили та забезпечили функціонування в Україні фінансової піраміди, яка діяла під прикриттям ювелірних магазинів.

В ході слідства поліцейські встановили 18 осіб, які займалися масштабною фінансовою аферою.

За матеріалами слідства, організатор «інвестпроєкту» – 56-річний уродженець Вінниччини, який був медійним обличчям рекламної кампанії прибуткового «ювелірного бізнесу», куди громадянам пропонували вкласти гроші та швидко розбагатіти. Фігурант позиціював себе успішним ювеліром із власним виробництвом.

Насправді він разом зі спільниками купував золоті та срібні вироби в інших ювелірів та продавав їх через мережу своїх магазинів за значно завищеними цінами, пропонуючи виплатити кешбек аж до повної їх вартості.

Довірливим людям також пропонували придбати “подарунковий сертифікат”, який мав принести до 400% річних. Організатори фінансової піраміди не укладали з громадянами жодних договорів, а відтак – не мали юридичних зобов’язань.

Після покупки ювелірних виробів чи сертифікату громадяни отримували кілька грошових виплат, які потім припинялися.

У такий спосіб втратили свої кошти, вкладені в ювелірне «виробництво», тисячі людей.

За результатами проведеного досудового розслідування у 2022 році слідчі Головного слідчого управління направили на розгляд суду обвинувальні акти щодо організатора фінансової піраміди та п’яти його спільників у вчиненні фінансових шахрайств та відмиванні майна, отриманого злочинним шляхом.

У 2023 році до суду скеровані обвинувальні акти щодо організатора та шістьох учасників злочинної організації за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній, вчинення шахрайства у великих розмірах, легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом, та підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців.

На усе нерухоме майно членів злочинно ї організації – квартири, будинки, в тому числі і на острів, розташований на лівому березі м. Києва, а також елітні автівки, банківські рахунки та ювелірні вироби накладено арешт.

За результатами проведення додаткових слідчих дій слідчі оголосили організатору фінансової піраміди та його дружині про підозру у вчиненні шахрайства у великих розмірах відповідно до ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У зазначених фігурантів під час проведення слідчої дії вилучено три елітні транспортні засоби, якими користувалися члени злочинної організації.

За вчинене учасникам шахрайської оборудки загрожує до 12-ти років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Оперативне супроводження забезпечує СБУ України, процесуальне керівництво – Офіс Генерального прокурора України.

Управління комунікації Національної поліції України