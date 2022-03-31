У Харкові взято під варту чоловіка, якого затримали з саморобним вибуховим пристроєм

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 47-річному чоловіку за фактом носіння, зберігання, придбання вибухового пристрою без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 березня близько 16 години у Слобідському районі м. Харкова правоохоронцями було затримано чоловіка, який мав при собі саморобний вибуховий пристрій по типу ручної гранати.

30 березня 2022 року чоловіку повідомлено про підозру. В порядку ст. 615 КПК України йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 30 діб.

Досудове розслідування проводить відділ поліціі №2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура