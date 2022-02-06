У Мукачеві рецидивіст за 600 доларів продав чужий гараж

Співробітники Мукачівського районного управління поліції викрили раніше неодноразово судимого місцевого жителя, який шахрайським шляхом продав гаражне приміщення потерпілого. Слідчі вже скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду

Слідчі Мукачівського районного управління поліції провели досудове розслідування у справі щодо шахрайських дій, внаслідок яких постраждав житель райцентру. Чоловік повідомив поліції, що за період його відсутності, невідомий «продав» належне йому гаражне приміщення.

Правоохоронці провели ряд слідчих розшукових дій та встановили обставини злочину і причетну до нього особу.

З’ясувалося, що 30-річний раніше неодноразово судимий мукачівець помітив, що до одного з гаражних приміщень тривалий час не навідуються господарі. Чоловік вирішив скористатися цим — змінив замки та продав майно за 600 доларів США. Для покупців він придумав легенду, нібито гараж належить його дідусеві, а документи він ще не встиг оформити. Для того щоб запевнити нових власників у правдивості своїх слів, він власноруч написав «розписку».

Слідчі зібрали докази причетності фігуранта до злочину та вже сформували обвинувальний акт, який разом з матеріалами кримінального провадження скерували для судового розгляду.

Обвинувачений наразі перебуває у ізоляторі тимчасового тримання. Йому інкримінують ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене повторно. Окрім цього наразі він є підозрюваним у справі щодо крадіжки чужого майна.

Тепер суд вирішуватиме, яке покарання обрати для шахрая. Відповідно до санкції статті йому загрожує від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Закарпатської області