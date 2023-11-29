Мешканця Миргородщини позбавили волі на 10,5 років за жорстоке вбивство 7 років тому

За публічного обвинувачення Полтавської обласної та Глобинської окружної прокуратур мешканця Миргородщини визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Вироком суду особу позбавили волі на 10,5 років.

Цей особливо тяжкий злочин, скоєний у жовтні 2016 року, правоохоронці розкрили у червні цього року.

Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння в гостях у жителя с. Мозоліївка на той час Глобинського району, приревнував свою співмешканку до господаря оселі і завдав йому не менше п’яти ударів по голові тупим предметом (за висновками експертів, це могла бути дерев’яна табуретка).

У подальшому він кухонним ножем перерізав горло та відрізав статеві органи потерпілого. З метою приховування злочину підпалив будинок, а співмешканці наказав мовчати, погрожуючи фізичною розправою.

Вирок постановлено Глобинським районним судом. Наразі триває час на апеляційне оскарження.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури