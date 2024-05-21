За зґвалтування неповнолітньої дівчинки мешканця Дніпра засуджено до 8 з половиною років ув’язнення

За принципової позиції ювенальних прокурорів Верховний Суд відмовив у задоволенні касаційних скарг засудженого та його захисника про скасування вироку.

Йдеться про вирок Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, яким громадянина України засуджено за зґвалтування неповнолітньої (ч. 3 ст. 152 КК України).

Йому призначено покарання – 8 років 6 місяців позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що засуджений, зустрівши на вулиці неповнолітню дівчинку, затягнув її до будинку, у якому відпочивав разом зі знайомими. Там він її зґвалтував.

Чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності та повідомив правоохоронцям, що не знав про вік потерпілої, а дитина його обмовила.

Завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами із застосуванням стандартів правосуддя дружнього до дитини, версія засудженого була повністю спростована.

Офіс Генпрокурора