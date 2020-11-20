На Сумщині заарештували 7 фур з насінням Держрезерву, яке збиралися незаконно продати

Насіння соняшника на 2,5 мільйони гривень намагалися незаконно вивезти з одного з підприємств на Сумщині.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України. Суспільному стало відомо, що це підприємство знаходиться у Ворожбі Охтирського району.

«Невідкладні слідчі заходи здійснено 18-19 листопада 2020 року у межах розслідування можливих зловживань із боку службовців держпідприємств Держрезерву, спрямованих на заволодіння майном», — йдеться в повідомленні НАБУ.

Мова йде про філію «Хлібна база» Державного підприємства «Охтирський комбінат хлібопродуктів». Фахівці НАБУ заарештували 7 фур із зерном на виїзді з цього підприємства. Зерно мали перевезти в Миколаїв і там продати. «Водночас службовці Державного агентства резерву України другу добу перешкоджають поверненню майна на зберігання», — повідомили в НАБУ.

Слідчі вилучили документи, які, на їх думку, можуть підтвердити протизаконні дії щодо майна Держрезерву.

Олег Краснокутський в.о. директора філії «Хлібна база» коментувати ситуацію відмовився і не дозволив журналіста Суспільного пройти на підприємство, посилаючись на те, що це режимний об’єкт.