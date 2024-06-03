Суд арештував документи ВЛК на Полтавщині через імовірне хабарництво
Підставою такого рішення стали перевірки щодо найбільшої кількості висновків про непридатність військовозобов’язаних.
Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави наклав арешт на документи районних військово-лікарських комісій (ВЛК) Полтавщини. Причиною стали перевірки висновків ВЛК, адже саме у цій області найбільшу кількість військовозобов’язаних визнали непридатними до служби у ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні НАЗК.
“Зважаючи на те, що вилучене майно може бути доказом вчинення злочину та містить відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування і є необхідними для проведення експертних досліджень, виникла необхідність у накладенні на нього арешту”, – йдеться в ухвалі суду.
За версією слідства, співробітники ВЛК області, визнаючи осіб обмежено придатними та непридатними до військової служби, ймовірно отримували неправомірну винагороду.
Досудове розслідування триває, встановлюється наявність недостовірних відомостей у медичній документації військовозобов’язаних, фальсифікованих підстав для застосування статей розкладу хвороб та фізичних вад, що визначають ступінь придатності особи до військової служби та виключення її з військового обліку.
За висновками агентства, найбільший показник (20%) тих, хто проходив ВЛК та в подальшому був визнаний непридатним до служби в Збройних Силах України, було виявлено саме у Полтавській області.
Полтавщина входить в п’ятірку регіонів, де зафіксовано найбільшу кількість осіб, визнаних обмежено придатними, – 31% від загальної кількості тих, хто проходив комісію у 2022 році та 30% за дев’ять місяців 2023.
- На Житомирщині викрили 39-річного голову обласної військово-лікарської комісії, який обіцяв за винагороду підготувати “потрібний” висновок про непридатність до служби.
- У Чернігові СБУ затримала колишнього голову обласної військово-лікарської комісії та вилучила в нього майже мільйон доларів.
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- На Львівщині викрили лікарів, які заробляли на встановленні фіктивної інвалідності.