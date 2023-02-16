У Запоріжжі прокуратура не допустила шахрайського заволодіння квартирою померлої особи

Реалізуючи конституційну функцію з представництва, прокуратура викрила протиправні наміри громадян у шахрайський спосіб заволодіти квартирою, яка має ознаки відумерлої спадщини.

Прокурорами встановлено, що після смерті одинокої жінки спадкова справа не заводилась, заповіти нею не складались. У зв’язку з цим належна їй квартира вартістю понад 500 тис. грн повинна бути передана в комунальну власність міста. Проте особи, які не є спадкоємцями померлої, на підставі підроблених документів звернулись до суду з позовом про визнання за ними права власності на вищевказану нерухомість. Однак суд не погодився з наданими ними доказами та відмовив у задоволенні позовних вимог.

У свою чергу з метою захисту інтересів держави Дніпровською окружною прокуратурою м. Запоріжжя до суду подано позовну заяву про визнання квартири відумерлою спадщиною та повернення її у власність територіальної громади Запоріжжя.

Наразі у справі розпочато судовий розгляд.

До відома: за фактом спроби заволодіння шахрайським шляхом нерухомістю триває досудове розслідування (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України).

Запорізька обласна прокуратура