Угонщик с гранатой — розыск продолжается. Хроника ЧП (обновлено)

Автоугонщик в Полтаве, который угрожал подорвать гранату, взял в заложники полицейского. С правоохранителем подозреваемый скрылся на предоставленном по его требованию автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска Национальной полиции.

Так, 23 июля в 9 утра на ул. Остапа Вишни, у здания административного суда, во время задержания работниками полиции автоугонщика тот достал гранату РГД-5. Мужчина угрожал ее взорвать.

«В Полтаве в заложниках преступника находится работник полиции! Злоумышленник захватил в заложники работника уголовного розыска. После переговоров злоумышленник поменял на удерживаемого работника уголовного розыска начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна Виталия», — информирует полиция.

Указано, что подозреваемый уехал с Шияном на автомобиле, который автоугонщику предоставили по его требованию.

Авто поехало в направлении выезда из города. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию мужчины. // РБК-Украина

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Обновлено в 13:08

Как сообщают СМИ, мужчина движется в направлении Киева на автомобиле ВАЗ-2111 («Богдан»). Сейчас авто едет в Решетиловском районе.

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Обновлено в 13:38

Как сообщил пресс-секретарь ГУ Нацполиции Полтавской области Роман Гришин, злоумышленник — местный житель Полтавы, ему 32 года, попадал в поле зрения правоохранителей за имущественные преступления и наркотики.

«Основное требование злоумышленника — избежать уголовной ответственности за те события, в которых он подозревается», — сообщил Гришин.

Также он сообщил, что сейчас автоугонщик с заложником едут не в сторону Киева, а по сельским дорогам, в одном из районов Полтавской области. // РБК-Украина

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Обновлено в 14:16

Появились подробности о полтавском захватчике

Захват заложника в Полтаве совершил местный житель Роман Скрипник. Ранее его привлекали к уголовной ответственности за мелкие преступления.

Об этом в Facebook сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, в 2007 году Скрипника привлекали за мелкую кражу, в следующем году — за кражу и мошенничество с ограничением свободы на два года. В 2014 году его взяли под домашний арест за производство и хранение наркотиков и ограничили свободу на три года.

Геращенко подтвердил, что Скрипник захватил заложника и угрожал подорвать гранату из-за того, что не хочет получить тюремный срок.

«Но, похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше. Ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава. Машина, в которой находится подозреваемый и заложник, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия действий полиции — переговоры, переговоры и еще раз переговоры», — добавил Геращенко.

В то же время ряд СМИ распространил информацию о том, что Скрипник с заложником уже находится на территории Киевской области. Однако РБК-Украина в областной полиции это не подтвердили.

«У нас пока нет информации, что он на территории Киевской области. Если окажется, то будем реагировать», — сообщила пресс-секретарь региональной полиции Виталина Грохольская.

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Обновлено в 16:08

Полтавский захватчик отпустил полицейского

Захватчик Роман Скрипник отпустил полицейского и сейчас скрывается. Он прячется в лесу Решетиловского района.

Об этом сообщает «Суспильне«.

Сейчас полиция его разыскивает.

Отметим, по состоянию на 15:00 правоохранители проверяли все машины, которые ехали по дороге из Больших Сорочинцев до Миргорода. У всех путешественников проверяли документы, просили открывать багажники автомобилей. // РБК-Украина

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Обновлено в 19:50

К поискам полтавского террориста привлечены Нацгвардия и средства воздушной поддержки

Полковник полиции Виталий Шиян также принимает участие в поиске злоумышленника, который ранее его удерживал в заложниках.

Для поисков Романа Скрипника, который ранее захватил в заложники полицейского в Полтаве, привлечены бойцы Нацгвардии и средства воздушной поддержки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, для поиска мужчины, который освободил заложника и убежал в лесополосу, привлечены не только полицейские, но и нацгвардейцы, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами.

Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов.

Гришин отметил, что полковник полиции Виталий Шиян также принимает участие в поиске мужчины, который ранее его удерживал в заложниках.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области, ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хранения злоумышленником боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, а также посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников (ч. 1 ст. 263, ст. 348, ст. 349 УК Украины).

Штаб по поиску мужчины развернут в селе Великий Байрак Миргородского района. В его составе – работники прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ.

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Обновлено в 22:06

В МВД обратились к гражданам из-за побега «полтавского террориста»

Полиция до сих пор разыскивает злоумышленника Романа Скрыпника, который захватил полицейского в заложники в Полтаве.

Об этом в эфире «Громадського радио» заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

«Поиски мужчины, который захватывал в заложники полицейского, продолжаются. Думаю, что они завершатся успешно. Поскольку человек может быть очень опасен – то самостоятельно не надо пробовать задерживать этого злоумышленника. Это сделают полицейские рано или поздно», – говорит Шевченко.

По его словам, действия злоумышленника квалифицированы по трем статьям УКУ. // УНИАН

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Обновлено в 11:58

Полиция Полтавской области пообещала денежное вознаграждение за помощь в поимке мужчины, удерживавшего в заложниках полицейского.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин.

«Мы сегодня объявим о том, что за информацию, которая приведет к поимке особо опасного преступника, полиция заплатит денежное вознаграждение. Сумму пока я назвать не могу, этот вопрос как раз сейчас согласовывается», — рассказал он. По информации Гришина, злоумышленник уже объявлен в розыск и сегодня все отделы полиции получат на него ориентировку.

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Обновлено 28.07.20 в 16:25

В полиции заявили, что «полтавский террорист» имеет навыки выживания в экстремальных условиях

В Полтавской области продолжаются поиски «террориста» Романа Скрыпника, который захватывал в заложники полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавщины.

“Работу полицейских и нацгвардейцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого и специфика природного ландшафта Миргородского района. На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживание в экстремальных условиях”, – сказано в сообщении.

Кроме того, правоохранители заявили, что мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем, поскольку употреблял наркотики.

В полиции призывают граждан в Полтавской области избегать контактов с незнакомыми людьми, быть осторожными и сообщать правоохранителям что-либо при появлении минимального подозрения. // Буквы