Задержан злоумышленник, похитивший 5-летнюю девочку на автозаправке в Борисполе

Сейчас с ним работают правоохранители.

В Борисполе Киевской области на автозаправочной станции похитили ребенка — пятилетнюю девочку.

Правоохранителям сообщили об инциденте на улице Лютневой, 1, в 20:10, сообщили в сообществе «Киев Оперативный«.

евочку 2015 года рождения якобы похитили на автомобиле KIA. В Киевской области был введен план «Перехват» по розыску ребенка и задержанию автомобиля.

За несколько часов ребенка удалось найти, а похитителя задержали. Сейчас с ним работают правоохранители. // УНИАН